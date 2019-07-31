ВАШИНГТОН, 31 июл /ПРАЙМ/. Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания совета управляющих регулятора не исключил в будущем продолжения политики по снижению базовой ставки, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией в торговле, мы будем внимательно следить за инфляцией. Я, к сожалению, не могу пока предметней ответить на ваш вопрос", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, намерена ли ФРС в будущем понижать ставку.

Пауэлл добавил, что в данный момент ФРС видит понижение ставки на 25 базисных пунктов достаточным для поддержания американской экономики в контексте целей, намеченных регулятором.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. При этом некоторые аналитики ожидали снижения ставки на 50 базисных пунктов. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября.