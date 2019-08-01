МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг продолжают снижение, начавшееся предыдущим вечером после того, как заявления главы ФРС США ослабили надежду на череду снижений базовой ставки в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03% — до 64,38 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,21%, до 57,87 доллара за баррель.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что не рассматривает решение американского регулятора как начало длительного цикла снижения ставки. Пауэлл отметил, что снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла". Этот комментарий вызвал у трейдеров предположения, что дальнейшего резкого снижения ставок от регулятора может не произойти.

Негатив со стороны макроэкономики оказался сильнее, чем оптимизм, связанный с сокращением запасов нефти в США. По данным минэнерго страны, запасы нефти в США за предыдущую неделю уменьшились на 8,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей.

"Обзор минэнерго США сам по себе был конструктивным, но факторы за пределами рынка вызывают снижение цен", — сообщил агентству Блумберг президент Lipow Oil Associates Энди Липов (Andy Lipow).