МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро до максимальной отметки с начала мая 2017 года на фоне заявлений главы ФРС США по монетарной политике, которые оказались не столь мягкими, как ожидали инвесторы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1052 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1074 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,1034 доллара, что стало минимальной отметкой курса европейской валюты с 8 мая 2017 года.

Курс доллара к иене рос до 109,17 иены со 108,74 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,28%, до 98,79 пункта.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла" и что он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.

"Комментарии Пауэлла оказались не особенно мягкими, он подтвердил, что это небольшое снижение для подстраховки", — приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега в Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).