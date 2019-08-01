МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Золото торгуется в "красной зоне" в четверг утром на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейших перспектив монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,4 доллара, или на 1,15% — до 1409,7 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,42% — до 16,172 доллара за унцию.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.

"Рынки хотели более сильного снижения и не получили его… И формулировка в заявлении не сильно указала на предстоящее снижение", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела по торговле деривативами базовых и драгоценных металлов BMO Capital Markets Таи Вонга (Tai Wong).

Кроме того, аналитики швейцарской финансовой группы MKS Pamp, чье мнение также приводит агентство, считают, что "помимо заседания ФРС, остается ряд продолжающихся рисковых событий, которые обеспечивают ценовое направление для золота, а именно повышающуюся вероятность того, что Brexit будет без сделки, а также отсутствие прогресса между США и Китаем в торговых переговорах". При этом глава МИД КНР Ван И заявил в среду, что завершившиеся в среду китайско-американские консультации по торговым вопросам были конструктивными и стали началом нового прогресса.