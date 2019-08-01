МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и растет к евро в начале дня, отыгрывая падение европейской валюты на форексе в район 1,1 доллара — к минимуму с мая 2017 года — после решения и комментариев ФРС США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 20 копеек — до 63,82 рубля, курс евро снижался на 3 копейки — до 70,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. Это снижение стало первым за последние 10 лет. Вместе с тем глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это решение было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки. Следующее заседание американского регулятора запланировано на 17-18 сентября.

Стоимость нефти утром снижается на 1,1% — до 64,33 доллара за баррель марки Brent.