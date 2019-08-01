МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc. (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи, объявила о сделке по приобретению информационно-аналитической компании Refinitiv на общую сумму около 27 миллиардов долларов, говорится в сообщении LSE.

"LSEG объявляет, что она согласовала конкретные условия с консорциумом, в том числе с акционерами Refinitiv, для приобретения бизнеса Refinitiv в общей сделке с акциями на общую сумму около 27 миллиардов долларов", — говорится в сообщении LSE.

Условия сделки включают в себя: одобрение сделки акционерами, публикацию LSEG проспекта эмиссии акций, соглашение Лондонской фондовой биржи по увеличению обыкновенного акционерного капитала LSEG в премиальном листинге, получение соответствующих разрешений в США и ЕС, а также одобрение финансовых регуляторов в Великобритании, Франции, Италии и США. В результате сделки доля акционеров Refinitiv в LSEG будет составлять примерно 37%, и менее 30% от права голоса в LSEG. Завершение сделки ожидается во второй половине 2020 года, уточняется в заявлении.

В релизе сообщается, что сделка объединяет два взаимодополняющих бизнеса для создания ведущей глобальной инфраструктуры финансовых рынков со штаб-квартирой в Великобритании. Отмечается, что после сделки группа будет представлена во всех ключевых регионах и будет предлагать значительные преимущества для клиентов по всему спектру направлений деятельности LSEG.

London Stock Exchange Group plc — ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор бирж Лондона и Милана. Refinitiv — информационно-аналитическая компания, основанная в 2018 году в результате продажи Thomson Reuters контрольного пакета акций (55%) бизнеса в сфере финансовой информации консорциуму инвесторов во главе с Blackstone.