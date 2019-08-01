МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля останется устойчивым, несмотря на решение и комментарии Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике (ДКП), потрясений на российском валютном рынке не будет, говорят эксперты.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. Это снижение стало первым за последние 10 лет. Вместе с тем глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это решение было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки. При этом ФРС заявила о завершении процесса сокращения баланса ФРС (продажи активов), который должен был завершиться в сентябре. Это несколько разочаровало инвесторов в рисковые активы.

В итоге основные сигналы для рубля пришли с форекса, где евро обновил минимумы с мая 2017 года, опускаясь в четверг до 1,1032 доллара. Кроме того, стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 1,2%, до 64,25 доллара. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.37 мск повышался на 17 копеек — до 63,79 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 70,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. С утра доллар поднимался до 63,93 рубля – максимума с 9 июля.

Разовое снижение ставки ФРС рынки воспринимают в негативном ключе — вместо периода стимулирования роста экономики регулятор заявил только о коррекции внутри цикла, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Впрочем, российский валютный рынок частично защищён своей высокой доходностью, добавил он.

Итоги заседания Федрезерва создают предпосылки для сохранения крепких позиций доллара на горизонте ближайших месяцев, это временно ограничивает возможности возвращения курса американской валюты ниже отметки 63 рубля, впрочем перспективы укрепления рубля к евро от текущих отметок по-прежнему сохраняются, сказала Татьяна Евдокимова из "Нордеа банка".

Какого-либо принципиального изменения отношения инвесторов к активам emerging markets после объявления итогов заседания ФРС не произошло, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Итоги заседания Федрезерва воспринимаем для рубля лишь локально негативно. На ближайшие дни ориентируемся на диапазон колебаний 63,3-64 рубля за доллар", — оценил он.

Завершение налогового периода, приближение крупных дивидендных выплат по "Газпрому" и "Сургутнефтегазу" (часть из которых может пойти на покупку валюты) и негативный внешний фон – все это способно на какое-то время сохранить давление на рубль и двинуть курс к 64 рублям за доллар, оценил Дмитрий Полевой из РФПИ.

"Однако более сильного и устойчивого снижения рубля по-прежнему не ждем, особенно если глобальный фон стабилизируется. В целом нейтральными для рубля могут оказаться и новости от Минфина по объемам покупки валюты в августе, которые могут составить около 250 миллиардов рублей, то есть довольно близко к июльским уровням", — добавил он.