МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в четверг днем на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшей денежно-кредитной политике страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,01% — до 64,39 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,26%, до 57,84 доллара за баррель.

По итогам заседания 30-31 июля ФРС ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. При этом участники торгов отреагировали на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который сказал, что это снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.

"Относительно оптимистичное настроение в рисковых активах резко изменилось после вчерашнего решения ФРС, доллар начал укрепляться, а акции и нефть перешли к некоторому спаду", — сказал агентству Рейтер аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Негатив со стороны макроэкономики оказался сильнее, чем оптимизм, связанный с сокращением запасов нефти в США. По данным минэнерго страны, запасы нефти в США за предыдущую неделю уменьшились на 8,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей.

По мнению аналитика IHS Markets Виктора Шума (Victor Shum), которое приводит агентство, рост спроса демонстрирует признаки ослабления из-за торговых противоречий, Brexit и других событий, которые потенциально ослабляют экономический рост и, следовательно, спрос на нефть.