МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем сохраняет уверенную положительную динамику по отношению к основным мировым валютам, при этом к евро доллар достигает максимума с мая 2017 года на фоне заявлений главы ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,104 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1074 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 1,1032 доллара, что является минимальной отметкой курса европейской валюты с 8 мая 2017 года.

Курс доллара к иене рос до 109,05 иены со 108,74 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 98,83 пункта.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Вместе с тем глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.

Поддержку евро не смогла оказать и статистика из еврозоны, которая оказалась немного лучше прогнозов. Так, по данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле опустился до 46,5 пункта с июньской отметки в 47,6 пункта. Аналитики ждали, что показатель сохранится на уровне предварительной оценки в 46,4 пункта.

В то же время курс фунта стерлингов к доллару снижается к доллару до 1,2111 доллара за фунт против 1,2157 доллара днем ранее. Британская валюта остается под давлением из-за опасений относительно риска выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения. "Мы ни в коем случае не думаем, что ослабление фунта стерлинга заканчивается, учитывая, что рынку надо отыграть растущий риск Brexit без соглашения", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).