МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам, отыгрывая риторику ФРС США, падение цены нефти и ослабление рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.16 мск в минусе на 0,55% — до 2724,5 пункта, индекс РТС — на 1,45%, до 1340,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 41 копейку — до 64,04 рубля, курс евро – на 15 копеек — до 70,65 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,88% — до 63,83 доллара за баррель.

ИНДЕКСЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Спрос глобальных инвесторов на активы развивающихся стран снизился после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, отмечает аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко.

По итогам заседания 30-31 июля ФРС ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. При этом участники торгов отреагировали на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который сказал, что это снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.

В то же время, Ярослав Кабаков из "Финама" считает, что текущая динамика российского рынка однозначно указывает на его силу, и даже с учетом снижения индексов, большого желания продавать у участников торгов не наблюдается.

К текущему моменту биржевые индексы Европы преимущественно растут — на 0,22-0,41%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – депозитарные расписки X5 (2,55%), акции "Газпром нефти" (2,17%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,77%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,41%), акции "Юнипро" (1,24%), а также акции "Аэрофлота" (1,09%) и депозитарные расписки "Русагро" (1,08%).

"Стоит отметить отсутствие существенных распродаж в акциях "Газпрома" (снижение на 0,8%), и это на фоне информации о пакете санкций по "Северному потоку-2". Акции закрепились на уровне 235 рублей, при улучшении конъюнктуры на внешних площадках возможен возврат к локальным максимумам — в район 250 рублей за акцию", — говорит Кабаков из "Финама".

"Акции Сбербанка показывают гораздо большую слабость, снижение на 1,6%. Если цена пойдет ниже уровня 225 рублей, отроется возможность дальнейшей коррекции на 5-7%", — добавляет аналитик.

К текущему моменту обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 1,97% — до 228,89 рубля.

"На факте ослабления рубля из-за сигналов ФРС сегодня падают акции Сбербанка, традиционно считающегося "рублевой" бумагой, несмотря на вчерашний сильный финансовый отчет за первое полугодие, превысивший консенсус-прогнозы", — говорит Сергей Суверов из "БКС Премьер".

Среди лидеров снижения – акции Polymetal (-2,57%), ММК (-1,85%), ОВК (-1,57%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,26%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,12%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Пока что риторика ФРС не привела к существенному пересмотру ожиданий рынка по дальнейшей траектории процентных ставок Федрезерва. Однако, если представители ФРС продолжат настаивать на отсутствии необходимости перехода к полноценному циклу снижения ставок, это может привести к более весомым изменениям в ожиданиях рынка, что ударит по валютам и активам развивающихся стран", — комментирует Полиенко.

"О том, что негатив будет непродолжительным, свидетельствует сегодняшняя динамика европейских биржевых индексов, которые растут на позитивных банковских отчетах", — замечает Суверов.