МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг поднимаются, инвесторы обращают внимание на финансовые отчетности компаний, продолжая отыгрывать итоги встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск индекс Dow Jones рос на 0,64% — до 27124,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,43%, до 8292,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,91%, до 3007,45 пункта.

Акции одного из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon растут в цене в ходе торгов на 1,1% после выхода финансовой отчетности. Так, количество телефонных абонентов компании во втором квартале составило 245 тысяч, аналитики ожидали показатель на отметке в 163 тысячи. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 1,23 доллара при прогнозе в 1,2 доллара.

Акции производителя продуктов питания быстрого приготовления Kellogg дорожают на 9,6% после того, как показатель квартальных продаж оказался лучше ожиданий — выручка во втором квартале выросла на 3%, до 3,461 миллиарда долларов при прогнозе в 3,41 миллиарда. По данным агентства Рейтер, из 296 компаний индекса S&P 500, которые отчитались о показателях завершившегося квартала, у 74,7% из них показатели по прибыли оказались лучше прогнозов.

Продолжают поддерживать индексы итоги июльской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. Двухдневное заседание завершилось 31 июля, по его результатам регулятор ожидаемо понизил ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25%. Позднее на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.

Несколько сдерживает рост слабая статистика по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 27 июля выросло сильнее ожиданий — до 215 тысяч при прогнозе роста до 214 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен до 207 тысяч заявок с 206 тысяч. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле неожиданно опустился — до 51,2% с июньских 51,7%. Эксперты ожидали роста индикатора до 52%.