МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро вечером снижался на фоне дешевеющей нефти, говорят трейдеры.

Укрепление доллара на форексе после решения ФРС США оказывает давление на рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.56 мск повышался на 28 копеек — до 63,91 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар протестировал уровень сопротивления 64 рубля – впервые с 19 июня.

РУБЛЬ ТОРГУЕТСЯ В МИНУСЕ

Рубль вечером снижался против доллара и евро, продолжая отыгрывать умеренно-жесткую риторику американского регулятора.

Корректировка ожиданий относительно перспектив действий ФРС в сфере денежно-кредитной политики (ДКП) в сторону ужесточения вызвала укрепление американской валюты на форексе. Евро обновил в четверг минимум с мая 2017 года в районе 1,1027 доллара.

Цена нефти также снижается (на 2,5% — до 63,41 доллара за баррель Brent) на фоне ослабления ожиданий по поводу дальнейшего смягчения ДКП. Нефтяные котировки корректируются с двухнедельных максимумов.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках сессии четверга доллар протестировал сопротивление на уровне 64 рубля, однако пока не смог закрепиться выше него, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Если долларовым "быкам" все же удастся преодолеть эту отметку, покупки американской валюты могут активизироваться, что поспособствует дальнейшему ее росту. В противном случае, часть игроков может начать фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе, что приведет к откату курса", — добавил он.

Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что понижение ставки — единоразовое решение для корректировки политики в середине цикла и дальнейших резких скачков инвесторам ждать не придется, отметил Андрей Люшин из Локо-банка.

Интересно, что американский президент Дональд Трамп высказался негативно о решении Федрезерва, заявив о необходимости более решительных действий ФРС, которые бы дали США преимущества против европейских стран и Китая, с которым так и не удалось прийти к консенсусу в вопросах торгового противостояния, добавил он.

"На рубль давит не только сильный доллар на форексе, но и негативные сезонные факторы (завершение налогового периода, выплата дивидендов). Завтра, 2 августа, курс доллара ожидается в диапазоне 63,4-63,8 рубля, к евро – 70,2-70,4 рубля", — оценил Люшин.