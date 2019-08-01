МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе повышения рынка акций РФ по индексам, курс рубля против доллара и евро снизится, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 1,5% до 2781 пункта и на 1,8% до 1385 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится на 0,5 доллара до 64,8 доллара за баррель, курс евро на форексе вырастет 1 цент — выше 1,115 доллара, стоимость золота останется немного выше 1400 долларов за тройскую унцию, инфляция составит 0,1% в месяц, оценивают эксперты.

Курс доллара повысится на 30 копеек — до 63,75 рубля, евро вырастет на 10 копеек — 70,8 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Импульс монетарного смягчения, заданный ведущими центробанками, продолжит оставаться фактором сохранения общего повышательного тренда на фондовых рынках в августе, считает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Он также отмечает, что отчеты большинства американских компаний за второй квартал превзошли ожидания аналитиков, в целом снизив опасения инвесторов в части масштабов негативного влияния на Штаты торгового конфликта с КНР. С другой стороны, перспективы разрешения самого этого конфликта пока достаточно туманны – 12-й раунд переговоров закончился фактически безрезультатно, добавляет аналитик.

Начинающийся раунд смягчения денежно-кредитной политики в США и обещание новых монетарных стимулов в Европе обещают сохранение спроса как на рисковые, так и на защитные активы, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Глобальные риски остаются без изменений: возобновление торговых переговоров США и Китая не принесло прогресса, неопределенной остается ситуация вокруг Ирана, а Великобритания полным ходом движется к выходу из ЕС "без сделки". Тем не менее, уверенность инвесторов в поддержке со стороны центральных банков остается весьма высокой", — говорит Вайсберг из ИК "Регион".

Для российских активов это обещает сохранение интереса со стороны нерезидентов, особенно, в свете вероятного продолжения смягчения денежно-кредитной политики, считает аналитик.

"Дополнительным катализатором для рынка акций станет ребалансировка индексов MSCI, после которой ожидается увеличение веса "Газпрома" и новый приток средств от индексных фондов. Это поможет индексу РТС окончательно преодолеть отметку 1411 пунктов и замахнуться на максимумы 2013 года", — добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский рынок в предстоящем месяце сможет получить поддержку со стороны ряда основных факторов, считает Дейнека из "БКС Премьер".

"Помимо начала цикла монетарного смягчения сохранению притока средств на фондовый рынок будут способствовать реинвестирование дивидендной массы в акции, ценовая конъюнктура в нефти, а также отсутствие реальных угроз активизации санкционных рисков в отношении РФ", — поясняет он.

"В свою очередь, периоды глобального выхода из рисковых активов, например, на возможном новостном негативе по линии торговых переговоров США-КНР, будут сдерживать покупателей", — добавляет эксперт.

Возможным представляется повышение индекса Мосбиржи в ближайшие недели с целевым ориентиром 2735 пунктов, считает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В отсутствие шоковых событий будет реализовываться базовый сценарий, в соответствии с которым на горизонте августа не ожидается резкого изменения ситуации на валютном рынке РФ, полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Ожидается небольшое ослабления рубля против ключевых валют, комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный". При этом возобновления санкционной риторики на фоне летнего отпуска американских конгрессменов не ожидается, добавил он.

Спрос на рубли в этот месяц существенно ниже, чем в предыдущие из-за высокого туристического сезона, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Поэтому в течение месяца можно ожидать более слабого курса национальной валюты РФ, добавил он.

Если в августе все будет спокойно, к 1 сентября доллар будет находиться в коридоре 63,00-63,80 рубля, а евро – 70,10-71 рублей, оценил Манько из РИА Рейтинга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В условиях снижения ставки ЦБ РФ спросом на российском рынке будут пользоваться бумаги с высокими дивидендами, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Это касается и таких тяжеловесов, как Сбербанк и "Газпром", так и целых секторов, таких как, например, электроэнергетика, приводит пример он.

С точки зрения эксперта, более волатильную динамику будут показывать акции металлургов, которые непосредственно зависят от экономической ситуации в мире. Впрочем, в данном секторе также будут усиливаться надежды на компенсационное влияние национальных инфраструктурных проектов, добавляет аналитик.

При этом он не ждет существенных движений в секторе нефти и газа.

По мнению Кочергина из банка "Восточный", наиболее интересными отраслями будут золотодобыча и банковская, а наименее привлекательными для инвесторов — добыча алмазов.

Среди лидеров роста он видит акции "Полюса", Polymetal, Сбербанка, а среди аутсайдеров – акции "Алросы".