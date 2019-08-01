МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля ускорил падение и теряет порядка 1% к доллару и евро на резком обвале нефтяных котировок в район 60 долларов за баррель марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск четверга рос на 62 копейки — до 64,25 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 71,17 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 6,69% — до 60,7 доллара за баррель (стоимость уже опускалась до 60,03 доллара за баррель).

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.