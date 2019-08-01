МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился вслед за нефтью и рублем, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,37% — до 2729,42 пункта, индекс РТС — на 1%, до 1346,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.17 рос на 60 копеек — до 64,23 рубля, курс евро – на 66 копеек – 71,16 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 6,7% — до 60,69 доллара за баррель.

"На зарубежных фондовых площадках настроения неожиданно сместились в сторону более оптимистичных, что, однако, не смогло оказать должнои? поддержки рынку РФ, которому не хватает внутренних драи?веров повышения. Слабость нефтяных цен также не добавляет оптимизма "быкам", обеспечивая давление на российскиий рынок", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Трансконтейнера" выросли на 3,73% (в ходе торгов акции подскакивали на 6,8%).

"Трансконтейнер" — интересный и перспективный для инвесторов актив, однако до настоящего времени его акции на Мосбирже не отличались высокой ликвидностью. Это такой достаточно глубокий "второй эшелон"… В этой бумаге бывали колебания сильнее и объемы выше, но в среднем они редко превышали 2 миллиона рублей в день. При такой ликвидности достаточно маломальского интереса покупателей или продавцов, чтобы качнуть стоимость акций в ту или иную сторону без особой причины", — комментирует Алексей Калачев из "Финама".

Позитивную тенденцию в акциях "Трансконтейнера" поддерживает хорошая отчетность, а также планы по приватизации контрольного пакета компании, отмечает аналитик.

Потенциальный интерес также вызывает предстоящий аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера", который контролируется ОАО "РЖД", добавляет эксперт.

Среди лидеров роста – депозитарные расписки X5 (3,1%), акции "Яндекса" (2,43%), "Газпром нефти" (2,2%), префы "Сургутнефтегаза" (1,73%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,59%), акции "Юнипро" (1,17%) и акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (0,92%).

Среди лидеров снижения – бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снизились на 1,71%, префы – на 1,58%), акции ОВК (-1,52%), "Распадской" (1,51%), ММК (-1,35%), префы "Татнефти" (-1,35%), акции ОГК-2 (-1,24%), префы "Транснефти" (-1,24%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,21%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии остались в минусе, отступив от района 2750 и 1365 пунктов соответственно, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"До закрепления выше указанных значении? рынок остается под краткосрочным давлением и может продолжить снижение к июльским минимумам (2665 и 1326 пунктов)", — добавляет она.

На российском рынке, на фоне решения ФРС, "медведи" попытались вернуть себе инициативу и отыграть уровень 2730 пунктов, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В случае если им это удастся, это может стать техническим сигналом к продажам и возобновлению коррекционных настроений на нашем рынке. Если же индекс Мосбиржи удержится выше этой отметки, у рынка появится шанс на дальнейшее восстановление и возвращение к историческим максимумам", — полагает он.