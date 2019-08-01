МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) по РСБУ в первом полугодии 2019 года снизилась на 19,4% — до 9,756 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка сократилась на 1,5% — до 19,153 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась за отчетный период на 26,1% – до 5,205 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 8,4% — до 10,576 миллиарда рублей.

По сообщению компании, доходы от предоставления нерегулируемых государством услуг частным клиентам, в том числе таких, как широкополосный доступ в интернет (ШПД), цифровое ТВ и другие новые сервисы, достигли 4,789 миллиарда рублей, показав рост более чем на 24%. Доходы от ШПД на массовом рынке выросли на 25%, достигнув 2,924 миллиарда рублей.

МГТС — крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основным акционером является МТС, которой принадлежит 94,7% уставного капитала МГТС (99,2% обыкновенных акций). По оценке ТМТ-Консалтинг за 2018 год, МГТС является лидером на московском рынке ШПД-операторов с долей в 36%.