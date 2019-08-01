МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Федеральная торговая комиссия (ФТК, FTC) США проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook Inc, по приобретению потенциальных конкурентов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"ФТК ищет доказательства приобретения сетью Facebook и ее основателем Марком Цукербергом технологических стартапов, чтобы они не бросали вызов империи Facebook", — приводятся в сообщении слова людей, знакомых с ситуацией. За последние 15 лет Facebook приобрела около 90 компаний, среди которых WhatsApp и Instagram, сообщает газета со ссылкой на S&P Global.

Источники сообщили, что ФТК начала связываться с основателями компаний, купленных Facebook. При этом официальные представители как ведомства, так и социальной сети не дали комментариев газете.

В июле ФТК обязала Facebook выплатить 5 миллиардов долларов в рамках соглашения по конфиденциальности, которое было заключено после инцидента с утечкой пользовательских данных в Cambridge Analytica.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook имеет 1,56 миллиарда ежедневных активных пользователей и 1,38 миллиарда ежемесячных активных пользователей по состоянию на март 2019 года. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.