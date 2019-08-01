ВАШИНГТОН, 1 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США на закрытии биржи в четверг перешли к резкому падению на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.

До этого американские фондовые индексы, напротив, демонстрировали активный рост на фоне новостей по финансовой отчетности компаний США и, отыгрывая итоги встречи Федрезерва, где была снижена ставка.

По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск) индекс Dow Jones упал на 1,08% — до 26575,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,78%, до 8111,926 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 2959,21 пункта.