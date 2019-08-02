МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Биржи США в четверг закрылись падением основных фондовых индексов на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.

Индекс Dow Jones потерял 1,05%, снизившись до 26583,42 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,79% — до 8111,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,90% — до 2953,56 пункта.

Торговые площадки США четвертый день подряд закрываются в красной зоне, хотя до заявления Трампа котировки демонстрировали активный рост.