ПЕКИН, 2 авг /ПРАЙМ/. Биржи материкового Китая и Гонконга в пятницу открылись снижением основных индексов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,63% — до 2861,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял на открытии 2,18%, до 1528,97 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 2,19%, до 26961,23 пункта.

По состоянию на 11.00 по местному времени (6.00 мск) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,45% — до 2866,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял 1,56%, до 1538,67 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 2,23%, до 26950,77 пункта.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем.

США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.