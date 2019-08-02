Биржи Китая открылись падением после заявлений Трампа о новых пошлинах на товары КНР
ПЕКИН, 2 авг /ПРАЙМ/. Биржи материкового Китая и Гонконга в пятницу открылись снижением основных индексов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов в пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,63% — до 2861,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял на открытии 2,18%, до 1528,97 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 2,19%, до 26961,23 пункта.
По состоянию на 11.00 по местному времени (6.00 мск) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,45% — до 2866,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял 1,56%, до 1538,67 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 2,23%, до 26950,77 пункта.
Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем.
США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
https://1prime.ru/Financial_market/20190802/830211032.html