МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут более чем на 2%, показывая коррекционную динамику после значительного снижения, которое последовало после заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51% — до 62,02 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,06%, до 55,06 доллара за баррель.

Рынки показывают коррекционную динамику, устойчивое сокращение запасов нефти в США поддержало торги после значительного снижения на 7% на фоне внешнеторговых противоречий США и КНР.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. При этом ранее Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Осаке говорил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме того, как сообщало агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

"Оценки глобального роста оказались под давлением торговой войны, и действия США (введение пошлин — ред.) стирают все положительные результаты, полученные на той неделе, когда американские переговорщики были в Шанхае для возобновления торговых переговоров", — сообщил агентству Рейтер старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза (Alfonso Esparza).