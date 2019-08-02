МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне заявления президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,68% — до 2859,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,95%, до 1532,63 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,37%, до 26913,33 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 2,59% — до 20983,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,7%, до 2003,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 6766,6 пункта.

Участники торгов отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа, который в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, что усилило внешнеторговые противоречия между странами, которые влияют на рост мировой экономики.

"Рынки под давлением после того, как Трамп выразил свое разочарование в связи с застопорившимися методами Китая… Если есть какие-либо сомнения в том, что торговые переговоры США и Китая отдаляются, именно эта эскалация положит конец этим дебатам", — сказал агентству Рейтер управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes).