МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет в пятницу утром по отношению к доллару на фоне ослабления торгового оптимизма после заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары, что сокращает интерес к риску и поддерживает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс доллара к иене опускался до 107,09 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,33 иены, курс евро к доллару снижался до 1,108 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1083 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% — до 98,37 пункта.

Оптимизм относительно торговых договоренностей США и Китая ослабел после того, как американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. Данное заявление оказало давление на мировые рынки и обеспечило интерес инвесторов к более надежным активам.

При этом ранее Дональд Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Осаке говорил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме того, как сообщало агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

"Иене еще есть куда расти, Трамп дал нам много причин для перехода к сделкам без риска, а торговая война еще какое-то время будет в центре внимания", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).