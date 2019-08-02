МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Золото показывает положительную динамику в пятницу утром после заявлений президента США о введении дополнительных пошлин в отношении КНР, которые усилили опасения инвесторов за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,55 доллара, или на 0,95% — до 1446,15 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,27% — до 16,223 доллара за унцию.

Трейдеры опасаются за рост мировой экономики на фоне ослабления торгового оптимизма после того, как американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. Данное заявление оказало давление на мировые рынки и обеспечило интерес инвесторов к более надежным активам.

"Трамп объявил о десятипроцентных пошлинах на Китай, которые потопили индекс доллара и привели к некоторому безопасному спросу на золото", — считает главный аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле прошел в Шанхае 30-31 июля. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что переговоры были эффективными и что переговорщики Китая и США намерены поддерживать тесные контакты в августе по вопросу организации следующего раунда торговых переговоров, запланированного на сентябрь в США.