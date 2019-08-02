МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале дня продолжает заметно снижаться к доллару и евро на фоне пошлин США против Китая и сообщений о новых санкциях против России, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск пятницы растет на 20 копеек – 64,56 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 71,55 рубля.

По итогам торгов в четверг курс доллара расчетами "завтра" вырос на 73 копейки – до 64,36 рубля, евро — на 84 копейки, до 71,34 рубля. Падение ускорилось вечером после сообщения о новых пошлинах США против Китая, вызвавших обвал нефти.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent после падения в четверг корректируется вверх на 1,97% — до 61,69 доллара за баррель.