МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале дня падает по основным индексам на 1-2%, индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 26 июля на фоне пошлин США против Китая и сообщений о новых санкциях против России.

Индекс Мосбиржи к 10.18 мск пятницы снижался на 1,09% — до 2699,58 пункта, индекс РТС — на 2,11% — до 1317,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Долларовый индекс РТС падет сильнее из-за ослабления рубля, часть которого пришлась на вечер четверга, уже после закрытия торгов акциями, часть — на утро пятницы.

Рынок акций РФ опускается по широкому спектру бумаг, в лидерах падения обыкновенные акции Сбербанка (-2,3%), акции "Газпрома" (-1,4%) и акции "Русала" (-1,5%).