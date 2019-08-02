МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением на фоне сохранения торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,41% — до 2867,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,48%, до 1539,86 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,35%, до 26918,58 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 2,11% — до 21087,16 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,95%, опустившись до 1998,13 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3% — до 6768,6 пункта.

Давление на индексы оказывает сохранение торгового напряжения между США и Китаем. В четверг американский президент Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter о том, что американская сторона вводит пошлину в 10% на товары из КНР. Трамп также отметил, что переговоры прошли конструктивно, но китайская сторона решила пересмотреть условия соглашения, в результате чего были введены дополнительные пошлины.

По его словам, новая встреча представителей США и Китая по торговле ожидается в начале сентября, но до тех пор, пока сделка не будет достигнута, Соединенные Штаты продолжат взимать с КНР пошлины на их товары.

"Есть новые признаки того, что внешнеторговые отношения между США и Китаем ухудшаются", — сообщили агентству Рейтер в компании Okasan Online Securities. По ее прогнозам, инвесторы, вероятно, воздержатся от покупок в преддверии выходных.