МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем усилил снижение к доллару и евро, американская валюта поднялась выше 65 рублей впервые с 7 июня, европейская — превысила уровень в 72 рубля впервые с 21 июня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск пятницы растет на 67 копеек – до 65,02 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 72,17 рубля.

Курс доллара уже поднимался до 65,04 рубля, евро – до 72,19 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent после падения в четверг корректируется вверх на 2,02% — до 61,72 доллара за баррель.