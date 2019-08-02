МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут более чем на 2%, продолжая коррекционную динамику после значительного снижения, которое последовало за заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,53% — до 62,03 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,24%, до 55,16 доллара за баррель.

Рынки "черного золота" торгуются в рамках коррекции после падения на 7% в четверг на фоне эскалации внешнеторговой напряженности между США и Китаем. При этом рынки поддерживают данные о сокращении запасов данного сырья в США седьмую неделю подряд.

Накануне президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. По его словам, новая встреча представителей США и Китая по торговле ожидается в начале сентября, но до тех пор, пока сделка не будет достигнута, Соединенные Штаты продолжат взимать с КНР пошлины на их товары.

"Рост может означать, что инвесторы пересматривают действия Трампа и их последствия, это похоже на настоящую войну, когда каждый этап приводит к возникновению рисковых событий, но со временем воздействие уменьшается, то же можно сказать про эскалацию торговой войны, инвесторы сумели обойти ее и стали привычно фокусироваться на данных, которые в случае с США, все еще выглядят хорошими", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes).