МОСКВА, 2 авг — Dow Jones. Китайский юань упал до самого низкого уровня с начала текущего года, приблизившись к важному порогу против доллара США, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить список облагаемых карательными пошлинами китайских товаров.

Вероятность распространения таких пошлин почти на все импортируемые США китайские товары еще более затруднила попытки Пекина управлять собственной валютой. Ослабление юаня делает китайские товары более доступными для покупателей в США, что нивелирует эффект от повышения пошлин на импорт, но в то же время Китай может столкнуться с оттоком капитала, который повлечет за собой дальнейшее ослабление юаня.

На протяжении последних нескольких лет руководители центрального банка Китая неоднократно защищали уровень 7 для пары доллар/юань. Экономисты и аналитики считают, что Пекин теперь может позволить паре преодолеть этот порог, чтобы нивелировать экономическое давление, и последствия некоторой девальвации юаня будут вполне управляемыми. По их словам, власти не допустят резкого падения национальной валюты, которое может дестабилизировать ситуацию.

"Исходя из уроков прошлого, одних лишь только фундаментальных факторов недостаточно для того, чтобы юань преодолел уровень 7 против доллара, — говорит Джейсон Доу из Societe Generale. – Власти располагают инструментами для предотвращения этого, и, проще говоря, им решать, произойдет это или нет".

Китайская валюта не преодолевала этот порог в течение десяти лет, но вероятность прорыва парой доллар/юань уровня 7 в течение следующего месяца или двух значительно возросла, добавляет Доу.

В пятницу пара доллар/юань поднялась выше 6,9 на оффшорном рынке, достигнув 6,9769, самого высокого уровня с ноября. На внутреннем рынке юань ослабел на 0,6% против доллара США, до 6,9360, продемонстрировав самое значительное за 2,5 месяца однодневное падение.

Ранее в пятницу Пекин установил фиксинг юаня против доллара на уровне 6,8996. Власти страны ежедневно устанавливают срединный уровень пары доллар/юань, отталкиваясь отчасти от уровня закрытия предыдущего торгового дня, и позволяют курсу колебаться в пределах 2 процентных пунктов от установленного уровня.

Дневной фиксинг пары доллар/юань не превышал 6,9 с декабря.

Слабость юаня может взволновать потребителей и компании Китая, спровоцировав отток капитала из страны. В 2015 году и в начале 2016 года, когда юань резко упал, произошло именно это.

"Не думаю, что Пекин будет использовать девальвацию юаня как инструмент борьбы с последствиями торговой войны", — сказал Ларри Ху из Macquarie. "Это ведь обоюдоострый меч, и серьезное падение юаня негативно отразится на настроениях относительно капиталовложений и повлечет за собой отток капитала".

Тао Ван, экономист UBS, считает, что "правительство будет продолжать жестко контролировать курс юаня, чтобы избежать серьезной девальвации".

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система США впервые после финансового кризиса снизила процентные ставки. Этот шаг сам по себе мог ослабить давление на юань, но угрозы расширения пошлин нанесли удар по китайской валюте.

Темпы роста экономики Китая замедлились до самого низкого за десятилетия уровня на фоне торгового конфликта и нежелания компаний осуществлять серьезные капиталовложения в условиях неопределенности. Во 2-м квартале ВВП Китая вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а не на 6,3%, как прогнозировали экономисты.

По словам Ху, властям Китая, возможно, придется усилить меры стимулирования экономики позднее в этом году.

— Авторы Steven Russolillo, steven.russolillo@wsj.com, Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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