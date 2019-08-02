МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль на торгах в пятницу теряет порядка 1,4% к доллару и 1,5% к евро. Опрошенные агентством "Прайм" аналитики отмечают, что столь бурная реакция вызвана совпадением негативных факторов: инвесторы и так бегут от рисков из-за обострения торговой войны США и Китая, а еще нависла угроза новых санкций против РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск пятницы рос на 0,88 рубля — до 65,23 рубля, курс евро — на 1,05 рубля, до 72,38 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,71% — до 62,14 доллара за баррель — после обвала котировок накануне.

"В целом у рубля нет особых поводов для панического ослабления. Однако текущая рыночная ситуация отличается совпадением сразу нескольких негативных факторов", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокера".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"После анонсирования американским президентом новых торговых пошлин против Китая на рынках наблюдается традиционная картина в виде бегства инвесторов от риска", — говорит Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Накануне президент США Дональд Трамп в своем блоге в Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР годовым объемом поставок в 300 миллиардов долларов. По его словам, новая встреча по торговле ожидается в начале сентября, но до тех пор, пока сделка не будет достигнута, Штаты продолжат взимать с Китая пошлины на его товары.

"Практически все валюты развивающихся рынков снижаются по отношению к доллару (и рубль не является исключением), кроме того существенное укрепление демонстрируют так называемые защитные валюты — японская иена и швейцарский франк", — констатирует Кравченко.

На взгляд Антона Покатовича из "БКС Премьера", опасения за мировую экономику на фоне усиливающегося торгового противостояния станут драйвером негативных настроений рынка на ближайшие дни.

"На первый план вышли наиболее "страшные" сценарии торговой войны с более глубокими и длительными последствиями", — замечает Кочетков из "Открытие Брокера".

Сообщения о санкциях США против РФ также оказали негативное влияние на российский рубль, но в целом у инвесторов в последнее время сложился определенный иммунитет к санкционной риторике, добавляет Кравченко.

Издание Politico со ссылкой на два источника в американской администрации сообщило, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

ПРОГНОЗЫ

Хотя на данный момент новость о торговых пошлинах негативна для финансовых рынков, в перспективе эскалация торгового конфликта заметно усилит вероятность дальнейшего смягчения политики ведущими мировыми центробанками, в том числе ФРС США, считает Кравченко из "Велес Капитала".

Данный фактор будет оказывать уже позитивное влияние на настроения инвесторов, в том числе на российском валютном рынке, резюмирует он.

Покатович из "БКС Премьера" видит риски активизации санкционной тематики в отношении РФ в перспективе ближайших недель. По его мнению, с середины августа и в сентябре курс рубля к доллару может ослабиться до уровней 65,5-66,5 рубля.

Кочетков из "Открытие Брокера" уверен, что реакция рубля на текущие санкционные риски будет достаточно краткосрочной. Он считает, что дальнейшее ослабление будет нелогичным.

"По макроэкономическим параметрам у рубля очень сильный фундамент. В целом российский бюджет не нуждается во внешних заимствованиях, да и обладает значительными резервами. Кроме того, еще Генри Киссинджер предупреждал, что будет большой ошибкой идти на конфронтацию одновременно с Москвой и Китаем. Фактически США загоняют себя в угол собственных ограничений против множества стран, которые вызывают раздражение и недовольство даже у союзников", — пояснил аналитик.