Рубль обновляет минимумы за 1,5-2 месяца из-за новых санкций
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль ускорил снижение на фоне официальных сообщений о введении санкций США против РФ по "делу Скрипалей", свидетельствуют данные торгов.
Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов вслед за падением рубля после новостей по санкциям
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск повышался на 99 копеек, до 65,34 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 72,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу на новостях о санкциях доллар подскакивал до 65,4 рубля (максимума с 3 июня), евро – до 72,54 рубля (максимума с 14 июня).
США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
https://1prime.ru/Financial_market/20190802/830213328.html