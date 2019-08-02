МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль ускорил снижение на фоне официальных сообщений о введении санкций США против РФ по "делу Скрипалей", свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск повышался на 99 копеек, до 65,34 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 72,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу на новостях о санкциях доллар подскакивал до 65,4 рубля (максимума с 3 июня), евро – до 72,54 рубля (максимума с 14 июня).

США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.