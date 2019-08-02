МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС упал ниже психологической отметки в 1300 пунктов вслед за падением рубля на сообщениях о санкциях против РФ по "делу Скрипалей", следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.55 мск пятницы снижался на 1,12% — до 2698,84 пункта, индекс РТС — на 3,35% — до 1301,3 пункта (уже опускался до 1297,83 пункта, обновив минимум с 3 июня), свидетельствуют данные Московской биржи.

США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.