МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 3%, что обусловлено коррекционной динамикой после падения котировок днем ранее из-за торговых рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.13 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3,45% — до 62,59 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,11%, до 55,63 доллара за баррель.

В четверг вечером президент США Дональд Трамп объявил о том, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. Рост торговых рисков оказал значительное давление на нефтяные цены, которые опустились после заявления Трампа на 7-8%.