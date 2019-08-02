МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются на росте опасений относительно торгового конфликта с Китаем и на внутренней статистике, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones опускался на 0,48% — до 26456,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 8049,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,5%, до 2938,8 пункта.

Давление на индексы оказывает усиление напряжения во внешне-торговых отношениях США и КНР. В четверг Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также уже сообщил, что в таком случае китайская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры.

Трейдеры также отыгрывают статданные из США. Так, дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% — до 55,2 миллиарда долларов в месячном выражении. Аналитики, ожидали более сильного снижения, до 54,6 миллиарда. Согласно релизу министерства труда США, безработица в стране ожидаемо сохранилась на уровне июня в 3,7%. При этом число рабочих мест увеличилось на 164 тысячи.

Главный экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что исходя из тенденции замедления роста числа рабочих мест можно ожидать очередного снижения ставок ФРС в сентябре или октябре. Однако эксперт уточнил, что "более серьезной проблемой для политики ФРС является сложность относительно пошлин".

Инвесторы также обращают внимание на корпоративные отчетности компаний. Акции Pinterest Inc дорожают на 17,5% на сообщении о росте выручке во втором квартале более чем в два раза. Торги акциями Pinterest начались в апреле на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене в 19 долларов за акцию, что дало компании оценку в 12,6 миллиарда долларов. Сейчас их цена выросла до 33,28 доллара за акцию.