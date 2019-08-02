МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижение, закрепляясь ниже 2700 пунктов и 1300 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.31 мск снижался на 1,51% — до 2688,13 пункта, индекс РТС — на 3,68%, до 1296,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,96 рубля — до 65,31 рубля, курс евро – на 1,17 рубля, до 72,51 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,93% — до 62,27 доллара за баррель.

Днем рынок акций усилил падение на сообщениях о санкциях против РФ по "делу Скрипалей". На этом фоне курс рубля обновил полуторамесячные минимумы, что способствовало уходу долларового индекса РТС ниже психологической отметки в 1300 пунктов, однако этот же фактор удержал от более значительного снижения индекс Мосбиржи. Тем не менее, общий негативный фон оказывает в целом давление на российский рынок акций, отмечают аналитики.

США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

РЫНОК СНИЖАЕТСЯ, НО НЕ ОБВАЛИВАЕТСЯ

"Начало августа принесло суровые испытания для российского рынка. ФРС уклоняется от дальнейшего смягчения, Трамп обостряет торговую войну с Китаем, а Конгресс настоял на принятии второго пакета ограничений для РФ по делу Скрипалей. Может показаться, что отечественные индексы должны были дрогнуть и показать обвальное падение. Однако далеко не все так печально", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Даже при прежней ставке Федрезерва отечественные активы отличались высокой доходностью, также замечает аналитик.

Торговая война США и КНР создает не только проблемы, но и возможности, которыми могут воспользоваться отечественные поставщики сельскохозяйственной, металлургической и химической продукции, считает он.

"Собственно говоря, весьма наглое поведение США в отношениях с Китаем будет толкать его к углублению экономических связей с РФ. Что касается новых ограничений, то запрет на кредитование российского правительства американскими организациями и план по препятствованию финансирования через международные институты никоим образом России не угрожает в обозримой перспективе, так как потребностей в этом у российских властей нет", — говорит эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Как замечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс", на этом фоне растут акции Polymetal (2,46%), "Полюса" (1,83%) и префы "Лензолота" (1,77%).

"Акции нефтегазового сектора защищены во многом от более сильного падения тем, что цена нефти рассчитывается в долларах и доходы эти компании получают в долларах", — отмечает Ващенко.

К текущему моменту акции "Газпрома" снижаются на 2,05%, "Газпром нефти" – на 3,06%, "Лукойла" — на 0,91%, "Роснефти" — на 1,49%, "Новатэка" — на 2,62%, обыкновенные акции "Татнефти" – на 2,46%, обыкновенные акции "Сургетнефтегаза" – на 0,85%. Бумаги "Башнефти" также теряют, но менее значительно: префы снижаются на 0,22%, обыкновенные акции – на 0,32%. При этом префы "Татнефти" растут на 0,56%, префы "Сургутнефтегаза" – на 1,47%.

"Главный удар на себя принял Сбербанк, который в моменте дешевел до 222,1 рубля за обыкновенную акцию. Впрочем, Сбербанк также особо не нуждается в финансовой подпитке американскими коллегами и может их заменить займами в Азии или Европе", — считает Кочетков из "Открытие Брокер".

Также среди лидеров снижения – акции "Яндекса" (-3,67%), "Интер РАО" (-3,67%), ММК (-2,75%), НЛМК (-2,2%), акции АФК "Система" (-2,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Параллельное ослабление рубля, хоть и неприятное последствие новых ограничений, обеспечивает рублевый индекс Мосбиржи поддержкой, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

По мнению Ващенко из "Фридом Финанс" на следующей неделе динамика индексов, скорее всего, будет негативной. Он полагает, что индекс Мосбиржи может опуститься до 2600 пунктов, однако даже это снижение, по его мнению, нельзя назвать обвалом.

Основным негативным драйвером выступает внешний фон, американский рынок тоже падает из-за торговой войны.