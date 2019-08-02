МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,1 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В июле 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 72,1 триллиона рублей. Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 54,3%), рынок репо с клиринговыми сертификатами участия (рост на 53,9%), срочный рынок (рост на 6,6%), в том числе рынок фьючерсов и опционов на товары (рост на 24,6%)", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в июле вырос на 17,4% и достиг 2,882 триллиона рублей (2,456 триллиона рублей в июле 2018 года). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 54,3%, до 1,207 триллиона рублей, что является максимальным показателем с апреля 2018 года (782,5 миллиарда рублей в июле 2018 года). Среднедневной объем торгов составил 52,5 миллиарда рублей (35,6 миллиарда рублей в июле 2018 года).

Объем торгов на срочном рынке вырос на 6,6%, до 6,5 триллиона рублей (6,1 триллиона рублей в июле 2018 года), или 120,5 миллиона контрактов (104 миллиона контрактов в июле 2018 года). Среднедневной объем торгов составил 284,5 миллиарда рублей (279,2 миллиарда рублей в июле 2018 года). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 116,9 миллиона контрактов, опционными контрактами – 3,6 миллиона контрактов.

Объем торгов на валютном рынке составил 29,6 триллиона рублей (32,5 триллиона рублей в июле 2018 года). На торги инструментами спот пришлись 5,7 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 23,9 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке составил 30,1 триллиона рублей (30 триллионов рублей в июле 2018 года), среднедневной объем операций – 1,31 триллиона рублей (1,364 триллиона рублей в июле 2018 года).