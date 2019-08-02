МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в конце недели ощутимо снизился на фоне обострения торговых и санкционных рисков.

Падение цены нефти накануне более чем на 7% и неуверенные попытки коррекции вверх в пятницу поддержали распродажу российских акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи упал на 2% до 2674,90 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,95% до 1293,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В течение пятницы индекс Мосбиржи опускался до 2673,97 пункта – минимума с 25 июля, РТС – до 1290,12 пункта – до минимума с 3 июня.

ГЕОПОЛИТИКА НАДАВИЛА НА РЫНОК

Российский фондовый рынок в пятницу ощутимо снизился на фоне падения аппетита к риску из-за внезапной смены настроений по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Так, не дожидаясь продолжения в сентябре американо-китайских торговых переговоров, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем. Китайская сторона в ответ заявила, что примет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары.

Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это стало дополнительным фактором давления на стоимость российских активов.

Рынок нефти сегодня предпринимал попытки коррекционного восстановления (в пределах 3%) после более чем 7-процентного падения накануне в район 60 долларов за баррель сорта Brent. Основным драйвером этого падения стали заявления Трампа по торговым отношениям с КНР.

Во второй половине дня падение российских акций усилилось на фоне официального подтверждения администрацией президента США введения санкций против РФ по делу Скрипалей.

В лидерах падения цены сегодня оказались бумаги ММК (-4,6%), Сбербанка (-3,8%), "Яндекса" (-3,2%), "Татнефти" (-3%), "Газпрома" (-2,7%). Выросла стоимость акций Polymetal (+2,4%), префов "Сургутнефтегаза" (+1%), акций "Полюса" (+1,2%), "Фосагро" (+0,9%), традиционно выигрывающих от роста курса доллара.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российскому рынку так и не удалось удержать позиции выше уровня поддержки, расположенного на отметке 2730 пунктов по индексу Мосбиржи, что говорит в пользу продолжения коррекционного снижения, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Если "медведям" удастся увести индекс Мосбиржи ниже минимума июля, установленного в районе 2665 пунктов, в этом случае ближайшей технической целью снижения будет выступать диапазон 2550–2590 пунктов", — оценил он.

Учитывая значительную слабость и плохие среднесрочные перспективы нефтяного рынка, а также усиление санкционного давления на Россию, стоит ожидать дальнейшего снижения, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Игроки будут закладывать в котировки дисконт, связанный с увеличением рыночных и внешнеполитических рисков, говорит он.

"Для индекса Мосбиржи ближайшая поддержка находится на отметке 2665 пунктов, которая является двухмесячным минимумом", — оценил он.