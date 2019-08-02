МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером в пятницу ощутимо снижался на обострении санкционных и торговых рисков, говорят трейдеры.

Слабый отскок рынка нефти после провала накануне более чем на 7% не поддержал рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.32 мск повышался на 79 копеек, до 65,14 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 72,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее доллар и евро обновили локальные максимумы около 65,43 рубля (с 3 июня) и 72,63 рубля (с 14 июня), соответственно.

РУБЛЬ НАТКНУЛСЯ НА ГЕОПОЛИТИКУ

Рубль вечером ощутимо снижался против доллара и евро, продолжая отыгрывать резкое ухудшение геополитического фона.

Так, не дожидаясь продолжения в сентябре американо-китайских торговых переговоров, президент США Дональд Трамп заявил накануне вечером, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем. Китайская сторона в ответ заявила, что примет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары. Это снизило спрос на рисковые активы.

Кроме того, СМИ утром сообщили, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это стало дополнительным фактором давления на стоимость российских активов. Во второй половине пятницы сообщения СМИ были подтверждены официально администрацией президента США.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Рынок нефти в пятницу предпринимал неуверенные попытки коррекционного восстановления и к вечеру прибавлял в пределах 2%, до 61,7 доллара за баррель сорта Brent после более чем 7-процентного падения накануне в район 60 долларов. Основным драйвером этого падения стали заявления Трампа по торговым отношениям с КНР.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 1,2-1,4%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Преодоление долларом сопротивления на уровне 64 рубля сделало ближайшей целью его роста сопротивление на уровне 65,5 рубля, до которого американской валюте почти удалось дотянуться в течение дня, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в рамках следующей недели от этой отметки может быть сформирована коррекционная волна (доллара вниз), чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе", — добавил он.

Ближайшей целью роста доллара является отметка 65,5 рубля, евро – 73 рубля, оценил перспективы эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"При этом стоит отдельно отметить, что август традиционно является негативным для российской валюты с точки зрения сезонности. В частности, за последние 10 лет в более чем 65% случаях доллар закрывался выше курса закрытия июля и видимо, этот раз не будет исключением. В ближайшие дни для российских активов и в частности рубля наиболее важна будет конкретика по санкциям против РФ, а также развитие ситуации по обсуждению договоренностей между США и Китаем", — добавил он.