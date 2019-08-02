Европейские страны договорились выдвинуть на пост главы МВФ Георгиеву
БРЮССЕЛЬ, 2 авг /ПРАЙМ/. Единым европейским кандидатом на пост нового главы МВФ выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, сообщил в пятницу глава ЕК Жан-Клод Юнкер.
"Поздравляю с вашим выдвижением в качестве европейского кандидата на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ", — сообщил Юнкер в своем аккаунте Twitter.
https://1prime.ru/Financial_market/20190802/830214379.html