БРЮССЕЛЬ, 2 авг /ПРАЙМ/. Единым европейским кандидатом на пост нового главы МВФ выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, сообщил в пятницу глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Поздравляю с вашим выдвижением в качестве европейского кандидата на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ", — сообщил Юнкер в своем аккаунте Twitter.