ВАШИНГТОН, 2 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу продолжили падение, которое началось днём ранее из-за опасений относительно торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск) индекс Dow Jones опускался на 0,34% — до 26492,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 8003,031 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,57%, до 2936,75 пункта.

Давление на индексы оказывает усиление напряжения во внешнеторговых отношениях США и КНР. В четверг Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также уже сообщил, что в таком случае китайская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры.

Трейдеры также отыгрывают статданные из США. Так, дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% — до 55,2 миллиарда долларов в месячном выражении. Аналитики, ожидали более сильного снижения, до 54,6 миллиарда. Согласно релизу министерства труда США, безработица в стране ожидаемо сохранилась на уровне июня в 3,7%. При этом число рабочих мест увеличилось на 164 тысячи.