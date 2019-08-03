БРЮССЕЛЬ/ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. ЕС и США подписали соглашение о поставках на европейский рынок американской говядины, в производстве которой не используются гормоны роста, речь идет о выделении квоты объемом 35 тысяч тонн сроком на семь лет, сообщила в пятницу ЕК.

"ЕС и США подписали в Вашингтоне соглашение о пересмотре функционирования существующей квоты на импорт в ЕС говядины без гормонов", — сообщила ЕК, заверив, что "качество и безопасность импортируемой в ЕС говядины будет соответствовать высоким европейским стандартам".

Подписанное соглашение "полностью соответствует правилам ВТО и устанавливает, что квота в объеме 35 тысяч тонн будет выделяться США поэтапно в течение семи лет".

Соглашение теперь будет внесено на утверждение Европарламента.

О заключении соглашения также сообщил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что, в частности, согласно подсчётам американской администрации, благодаря этому соглашению, в первый год беспошлинный экспорт американской говядины в ЕС увеличится на 46%, а за семь лет — на 90 %.

"Всего экспорт беспошлинной торговли с (ЕС) вырастет со 150 миллионов долларов до 420 миллионов долларов, то есть рост составит более чем 180%", — сказал Трамп.

Ранее ЕС и США заключили меморандум о взаимопонимании, который обеспечивал решение давнего спора в рамках ВТО об использовании гормонов роста в производстве говядины.

В соответствии с соглашением, квота в 45 тысяч тонн говядины, в которой нет гормонов, была предусмотрена ЕС для лицензированных поставщиков из разных стран, в том числе из США.