МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару в понедельник утром, поскольку инвесторы повсеместно отказываются от рисковых активов и отдают предпочтение более надежным в свете признаков усиления торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс доллара к иене снижался до 105,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,58 иены. Курс евро к доллару рос до 1,113 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1107 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 97,92 пункта.

Мировые инвесторы отказываются от рисковых активов, о чем свидетельствуют пятничные распродажи на биржах Европы и США и последовавшее за ними в понедельник на биржах Азии. Негативно на торги влияет усиление напряженности в торговых отношениях США и КНР после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

"Последствия торгового спора США и Китая оказываются очень значительными", — считает старший валютный аналитик MUFG Bank Масаси Хасимото (Masashi Hashimoto), мнение которого приводит агентство Рейтер.