МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром после того, как эскалация торговой напряженности между США и КНР усилила опасения за перспективы мировой экономики и увеличила спрос на более надежный драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,65 доллара, или на 0,52% — до 1458,05 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,34% — до 16,488 доллара за унцию.

Ключевым фактором для мировых рынков в понедельник остается эскалация напряженности в торговых отношениях между США и КНР. Американский президент Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Это заявление привело к увеличению опасений относительно перспектив мировой экономики.

"Золото, безусловно, извлекает выгоду из опасений по поводу перспектив роста мировой экономики. Кроме того, мировые центробанки, вероятно, будут продолжать свою мягкую политику, поэтому такие надежные активы, как золото, пользуются спросом", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).