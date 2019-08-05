МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник утром демонстрирует повышенную волатильность: после негативного старта торгов рубль перешел к укреплению и растет к доллару и евро примерно на 0,2-0,3%, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск понедельника снижается на 22 копейки – до 65,05 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 72,3 рубля.

В начале торгов курс рубля терял максимально 19 копеек к доллару и 27 копеек к евро, продолжая негативную динамику пятницы.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,32% — до 61,07 доллара за баррель.