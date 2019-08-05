МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российский рынок акций в понедельник продолжил отыгрывать внешний негатив — новости об очередных санкциях США в отношении РФ и обострении торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Утро началось с волатильности индексов, затем возобладал тренд к снижению и потери на момент написания статьи составляли до 0,5% к уровням закрытия пятницы. В пятницу, когда была обнародована новость о санкциях, индекс Мосбиржи сразу упал на 2%, долларовый РТС — на 3,95%.

Курс рубля в начале торгов в понедельник также снижался к доллару и евро, но затем перешел к укреплению. В целом, эксперты не видят критической для рынков реакции на новые санкционные ограничения и полагают, что они уже включены в текущие котировки.

"Даже чуть более чем 2-процентное снижение в пятницу нельзя назвать совсем плохой динамикой, учитывая резкое ухудшение внешнего фона из-за обострения торговых разногласий, обвал цен на нефть и новые санкции в отношении РФ", — указал ведущий финансовый аналитик "Алор Брокер" Павел Веревкин.

До резкого ухудшения внешнего фона фондовый рынок РФ также корректировался после завершения дивидендного сезона и отсутствия каких-либо серьезных драйверов для дальнейшего роста. Новые негативные новости просто ускорили процесс коррекции на нашем рынке, полагает он.

Кроме того, эксперты напоминают, что на российский рынок на прошлой неделе и сегодня основное давление оказывает очередная эскалация торговых войн между Китаем и США, прежде всего, введение новых американских пошлин на товары из КНР. Сегодня с утра американские фьючерсы теряют больше 1%, Brent также падает 1,5%, и именно с этим связана относительная слабость нашего рынка, отметил трейдер "Атон" Элбек Далимов.

НЕ САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ САНКЦИИ

Новые санкционные ограничения для нас не так критичны, как в апреле 2018 года, когда они напрямую затронули бизнес "Русала", полагают эксперты. Тогда США внесли в "черный список" бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США были заблокированы, а бизнес с ними запрещен. Однако в январе этого года американский Минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго".

Сейчас же инвесторов несколько успокоило появление пояснений на сайте минфина США ко второму санкционному пакету законов по "делу Скрипалей". Новые ограничения, которые вступят в силу в конце августа, касаются лишь нескольких долговых инструментов и не затрагивают рублевые госзаимствования, рассуждает главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.

"То есть, запрет действует на американские банки, участвующие в размещении суверенного долга, номинированного в иностранной валюте. Учитывая, что Российская Федерация крайне мало занимает в иностранной валюте, то можно сказать, что данный вид санкций не возымеет какого-то сильного эффекта на российский рынок", — поясняет Далимов.

Рынок боялся более жесткого сценария, когда санкции могут коснуться запрета рублевых ОФЗ, в которые иностранные фонды чаще всего вкладывают средства. Отсюда и такая реакция в пятницу, когда российский рубль ослаб до 65,40 за доллар, отметил эксперт.

РИСКИ АВГУСТОВСКОГО ОБВАЛА

После пятничной эмоциональной распродажи начались выходные, так что у рынка было время взять паузу и все обдумать. По факту эксперты не ожидают какого-либо серьезного эффекта. По мнению Веревкина, ближайшей целью коррекции индекса Мосбиржи будет выступать круглый уровень в 2600 пунктов.

"В целом новый пакет санкций для нашего рынка не столь критичен, сколько общая тенденция на увеличение количества этих ограничений. В США близятся новые выборы, и санкции будут выступать для некоторых политиков аргументом для достижения политических очков. Поэтому санкционное давление на наш рынок будет только возрастать", — ожидает он.

По словам Союнова, в краткосрочной перспективе мы можем увидеть коррекционное восстановление курса рубля относительно доллара, однако общий негативный фон и бегство инвесторов из рискованных активов будут отказывать давление на российскую валюту. Данное ослабление может продлиться до конца августа.

При этом эксперты пока не видят предпосылок для серьезного обвала в августе, подобного тому, который нередко происходил в нашей новейшей истории. Возможна повышенная волатильность, но не столько за счет американских санкций, сколько из-за общего усиления геополитической напряженности, в том числе, на Ближнем Востоке, обострения торговых войн и падения цен на нефть.

"В нашем понимании, большая часть фактора санкций уже отыграна и дальнейшее движение рынка будет зависеть от ситуации на глобальных рынках, где в основном преобладают "медвежьи" настроения из-за эскалации торговых войн", — заключил Далимов.