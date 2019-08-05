МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили снижение в понедельник днем на фоне напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. При этом нефтяной рынок остается под давлением в связи с эскалацией торгового конфликта двух крупнейших мировых потребителей сырья — США и Китая.

По состоянию на 13.12 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,89% — до 61,34 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,77% — до 55,23 доллара за баррель. Ранее в понедельник снижение цен на нефть достигало 1,5%.

Падение цен несколько замедлилось на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, которая может негативно сказаться на поставках сырья из региона. В воскресенье корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил, что 31 июля задержал иностранный танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе. КСИР сообщил, что танкер перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "некоторые арабские страны".

В то же время ключевой темой для мировых рынков в понедельник остается заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлин в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов. Эта новость усилила опасения инвесторов за мировую экономику в целом и спрос на нефть в частности.

"Фьючерсы на нефть столкнулись с серьезным давлением, так как аппетит к риску в мире остается слабым из-за сдержанного роста мировой экономики и внезапной эскалации торгового конфликта между Китаем и США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Futures Бенджамина Лу (Benjamin Lu).