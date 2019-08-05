МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается в понедельник вечером на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1193 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1107 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,5%, до 97,59 пункта.

На курс доллара влияет сохранение напряжения относительно торгового конфликта между США и КНР. Американский президент Дональд Трамп 1 августа сообщил о намерении с 1 сентября ввести пошлины в 10% на товары из Китая. В понедельник, 5 августа, ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Трамп в своем микроблоге Twitter обвинил КНР в манипулировании валютным курсом.

"Динамика курса валют является частью торговой войны…. У рынка нет оптимизма относительно скорого решения по торговле", — сообщил управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Трейдеры также обращают внимание на статистику из США. Согласно релизу американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,7% с июньского уровня в 55,1%. При этом аналитики ожидали роста индикатора до 55,5%.