МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. IT-компания Microsoft Corp. сообщила о приобретении платформы PromoteIQ, которая занимается продвижением рекламы на интернет-ресурсах, отмечается в блоге Microsoft.

"Я рад сообщить, что Microsoft приобрела PromoteIQ, ведущего поставщика маркетинговых технологий для интернет-магазинов и брендов", — сообщил в блоге вице-президент отдела рекламы Microsoft Рик ван дер Коой (Rik van der Kooi). При этом отмечается, что PromoteIQ станет подразделением Microsoft Advertising, при этом сохранив свой бренд. Условия сделки не разглашаются.

В сообщении отмечается, что технологии PromoteIQ стратегически дополняют текущие рекламные предложения Microsoft для сферы розничной торговли, что позволит розничным продавцам модернизировать свои платформы электронной коммерции.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.