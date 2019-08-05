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МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Компания Rinsoco Trading Co. Limited, структура предпринимателя Дмитрия Лобяка, направила требование о выкупе обыкновенных акций "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, по цене 120 рублей за бумагу, говорится в сообщении "Уралкалия".

"Уралкалий" получил требование о выкупе ценных бумаг 5 августа. Предъявить свои акции к выкупу смогут владельцы бумаг по состоянию на 20 сентября.

Цена закрытия торгов акциями "Уралкалия" на Московской бирже в понедельник составила 100,4 рубля за бумагу, стоимость акции в рамках выкупа превышает ее на 19,5%.

Согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 июня, доля обыкновенных акций производителя, принадлежащих компании "Уралкалий — Технология" (структура производителя), составляла 56,53358%; доля обыкновенных акций, принадлежащих "Уралхиму" предпринимателя Дмитрия Мазепина — около 20%; Rinsoco Trading — 20,19%.

"Уралкалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.